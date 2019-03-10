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Muğla’da yazdan kalma günler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın dünyaca ünlü Akyaka Mahallesi’nde hava sıcaklığının 18 dereceye ulaşması sonrası vatandaşlar hafta sonunu değerlendirmek için sahil kesimlerine akın etti.Ula’nın günübirlik tatil mahallesi Akyaka’ya akın eden günübirlik yerli turistler, Akyaka Kadın azmağında tekne turuna çıktı.

Muğla’nın dünyaca ünlü Akyaka Mahallesi’nde hava sıcaklığının 18 dereceye ulaşması sonrası vatandaşlar hafta sonunu değerlendirmek için sahil kesimlerine akın etti.
Ula’nın günübirlik tatil mahallesi Akyaka’ya akın eden günübirlik yerli turistler, Akyaka Kadın azmağında tekne turuna çıktı. Üç çeşit balığın yaşadığı doğal akvaryum nitelindeki Kadın Azmağı, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor. Azmağın buz gibi akan suyu ve eşsiz güzellikleri son yıllarda yerli ve yabancı turistler en fazla ilgi gösterdiği alanlardan birisi oldu.
Tekne sezonunun erken başladığını belirten tekneci Şadi Durmaz, turizmcilerin yeni sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini istedi. Durmaz, “İnşallah bir olumsuzluk yaşamaz ülkemiz. Herkes bu günleri bekliyordu. Seçim olması, Ramazan ayının yılın ortasına doğru gelmesi, hareketin bu sezon erkene çekilmesine neden oldu. Sezonda inşallah Allah kaza bela vermeden güzel hizmetlerimizin karşılığında emeğimizin karşılığını alırız. Artık Akyaka sözü pek kullanılmıyor. Burası Aşkyaka. En büyük aşklar Akyaka’da başlar” dedi.
Tekne turuna çıkan vatandaşlar da havanın sıcak olması ve hafta sonu olması nedeniyle bu günü Akyaka’da değerlendirmek istediklerini söylerken, tekne turuna katıldıklarını ifade ettiler.

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