Muğla'da yelkenli teknede 44 düzensiz göçmenin yakalanması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturmada, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A, C.A. ve M.A. ile göçmenlerin sevkıyatını yaptığı öne sürülen Y.D, N.Ö. ve S.M. yakalandı.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan O.A, C.A, M.A, Y.D. ve N.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.M. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık'ta, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki "Damara" isimli yelkenli tekneye "dur" ihtarında bulunmuş, teknede, Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalanmıştı.

