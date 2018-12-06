HABER

Muğla'da yeniden aday gösterilen CHP'li Gürün: Memnuniyet için çalışıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Gürün'ü tekrar aday gösterdi.

Muğla'da yeniden aday gösterilen CHP'li Gürün: Memnuniyet için çalışıyoruz

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Gürün'ü tekrar aday gösterdi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) gelen liste PM'nin onayına sunuldu. PM'de yapılan oylamaya göre, CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Osman Gürün oldu.
Muğla Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem yapan, il Büyükşehir olunca, 31 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar başkan seçilerek 4'üncü dönem de başkanlık koltuğuna oturan Osman Gürün, yeniden aday gösterildi. Muğla'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Başkan Gürün, şöyle dedi:
"2014 yılında 'Büyükşehir Belediyesi oldunuz' dediler. Bizler değerli hemşehrilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmeye başladık. Olmayan bir belediyeyi kısa zamanda kurarak, 13 ilçemize 566 mahallemize hizmetlerimizle ulaşıyor, memnuniyet için çalışıyoruz. 2014'te başladığımız Büyükşehir Belediyesi çalışmalarımızda yatırım ve projelerle 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi partimizin adayı olarak gösterilmemde desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Parti Meclisimize, MYK üyelerimize, il ve ilçe örgütlerimize teşekkür ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde partimizin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Muğla'da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz."
OSMAN GÜRÜN'ÜN ÖZ GEÇMİŞİ
1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda Baş Asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi'nde çalıştı. 1996 yılında SSK Hastanesi'nden ayrılarak Özel Yücelen Hastanesi'nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Orhaniye Mahallesi'nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 42'lik bir oy oranıyla CHP'den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 46'lik oy oranıyla CHP'den üçüncü kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49,1'lik oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Gürün evli ve 2 çocuk babasıdır.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da yeniden aday gösterilen CHP'li Gürün: Memnuniyet için çalışıyoruz

Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...
CHP Kocasinan İlçe Başkanı: Saldırgan partimizin aktif üyesi değilCHP Kocasinan İlçe Başkanı: Saldırgan partimizin aktif üyesi değil
Aydın'da 'Topuklu Efe' tekrar aday gösterildiAydın'da 'Topuklu Efe' tekrar aday gösterildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.