Muğla'da yerel üreticiye katkı sağlayacak proje

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da faaliyete geçirilecek 'Tarlalardan Tatlar' adlı projeyle otellere, restoranlara ve hediyelik eşya dükkanlarına yerel lezzetlerin tedariki kolaylaşacak. Böylelikle bölgedeki 150 ailenin geçim kaynağı iyileştirilecek.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) iş birliğinde Muğla'da kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan 'Tarlalardan Tatlar' projesinin tanıtımı için toplantı yapıldı. Açıklama yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Böyle bir projenin ev sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirecek projeyi önemsiyoruz. Turizm kenti Muğla, aynı zamanda bir tarım kentidir" dedi.

MİSAFİRLERİN YEREL HALKLA BULUŞMASI SAĞLANACAK

Tatile gelen turistlerin yerel halka buluşmasının sağlanacağını belirten proje ortağı TUI Care Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Ellerbeck, projenin bölge halkına önemli etki yapacağını, ayrıca turizmde gidilen ülkenin yerelini tanımak gibi bir anlayış geliştiğini, bu sayede yerel halkla tatilcinin uzun vadeli bir bağ kurabileceğini kaydetti. Muğla bölgesinin verimli tarlaları, bal, zeytin, turunçgiller, badem, şifalı bitkiler, nar ve taze sebze üretimiyle ünlü bir yer olduğunu belirten Ellerbeck, şunları söyledi:

"Ancak tarımsal faaliyetler il genelinde, özellikle de küçük ölçekli üreticiler arasında azalmaktadır. İnsanlar kırsal kesimlerden ayrılırken, satışa çıkarılan arazi sayısı da artmaktadır. Kırsal kesimin genellikle uzak mesafelerden daha büyük ölçekte ürün tedarik eden turizm sektörünün bir parçası haline gelerek geçim kaynaklarını iyileştirme potansiyeli bulunmakta. Birçok küçük ölçekli çiftçi, ürettikleri ürüne değer katmıyor. Ürünlerine değer katanların ise perakende standartlarını karşılamaları için paketleme ve tanıtım çalışmalarını geliştirmesi gerekmektedir. Çiftçilerin çoğu, ürettikleri ürünleri turist odaklı faaliyetler için çeşitlendirme konusuna ilgi duyduklarını ifade etmiştir."

TARIM TURİZM BİRLİKTELİĞİ

Köy Koop Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ise tarım ve turizmin bir araya gelmesinden memnun olduklarını vurgulayarak, uzun yıllardır kooperatiflerin üretmiş oldukları ürünleri pazara koymada sıkıntı çektiğini belirtti. Çiçek, "Türk tarımında özellikle birinci üretim dediğimiz üretimin ciddi anlamda para kazanmadığını, esas paranın işlenmiş ürünlerden kazanıldığını bilmekteyiz. Türk tarımında aile işletmesinin yoğun olması ve ürettikleri ürünleri de işlemeden doğrudan aracılar vasıtasıyla pazarlamaları maalesef üreticinin bu anlamda ekonomik olarak mutlu olmasını engelliyor. Bu organizasyonu en kolay çözecek olan kooperatiflerimizdir" diye konuştu.

NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında yerel üreticilerin, otellere, restoranlara ve müşterilere hitap edecek ürünler üretmelerini sağlamak için gerekli eğitim ve destek verilecek. Turizm işletmeleri, yerel ürünler satın almaları konusunda teşvik edilecek. Turistler, yerel olarak hazırlanmış yiyeceklerin tadını çıkaracak ve genel konuk deneyimini geliştirilecek. İş fırsatlarını belirlemek ve yeni ürünlerin geliştirilmesini desteklemek için tarımsal kooperatifler ve küçük işletmelerle birlikte çalışacak. Üretici fuarlarına katılım sağlanacak. Üreticilerle turizm işletmeleri arasındaki satın alma anlaşmalarına aracılık edilecek. Yerel tedarikçilerden yapılacak satın alımlarını kolaylaştırmak için turizm endüstrisiyle birlikte çalışılacak. Misafirlerin lezzetleri tatmalarını ve üretim süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaları için oteller, tadım etkinlikleri düzenlemeleri konusunda desteklenecek. Oteller, turizm işletmeleri, yerel üretici kooperatifleri ve küçük ölçekli işletmelerle birlikte çalışılacak. Otellere, restoranlara ve hediyelik eşya dükkanlarına yerel lezzetlerin tedariki kolaylaştırarak, Muğla bölgesindeki 150 ailenin geçim kaynakları iyileştirecek.

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