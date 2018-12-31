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Muğla'da yılbaşı öncesi 11 uyuşturucu satıcısına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, polis ekiplerince yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da yılbaşı öncesi 11 uyuşturucu satıcısına tutuklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, polis ekiplerince yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında olası uyuşturucu satışına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, 23- 30 Aralık'ta yoğun çalışma yaparken, yol kontrollerini ve eğlence mekanları denetimlerini de sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde; 1 kilo 318 gram esrar, 176 gram skunk, 51 ecstasy hap, 11 gram eroin, 6 captagon hap, 454 gram kokain, 94 gram metamfetamin, 44 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 56 gerica sentetik ecza hapı ile 2 tabanca, 4 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonlarda 28 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkili, "Yılbaşında da halkımızın yoğun olarak bulunacağı meydanlar ve mekanlar çevresinde narkotik suçlara karşı mücadelemizi, tedbirleri artırarak, devam ettireceğiz" dedi.

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Muğla'da yılbaşı öncesi 11 uyuşturucu satıcısına tutuklamaMuğla'da yılbaşı öncesi 11 uyuşturucu satıcısına tutuklama

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