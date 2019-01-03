Muğla'da yoğun sis

Muğla'nın Milas ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle şehir içinde yaya geçidini kullananları da trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Milas-Yatağan ile Milas-Söke kara yollarında da sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan yoğun sis, ilçedeki mimari yapılar üzerinde ise güzel görüntüler oluşturdu. Yer ve gökyüzünü kaplayan sis perdesinin arasından yükselen cami minareleri, silüetleriyle görenleri adeta büyüledi. Sisli sokaklara açılan tarihi Baltalı Kapı da güzel görüntü oluşturdu.

