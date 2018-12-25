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Muğla'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.

Sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sis nedeniyle Ula-Muğla kara yolu ile Ula-Akyaka yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kızılağaç Mahallesi ile Sakar Rampasında görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.

Güzergahta önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak da hayatı olumsuz etkiliyor.

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Muğla sağnak Sakar rampası Ula yoğun sis

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