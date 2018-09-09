HABER

Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 23:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Gürece mevkiinde meydana geldi. Akyarlar-Bodrum arasında yolcu taşıyan İbrahim Belevi yönetimindeki 48 TM 6693 plakalı yolcu minibüsü, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 15 yolcu ile sürücü Belevi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Belevi ile minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselcuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Mahizer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Banu Çelik, Hatice Çelik, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe, Sabahattin Durdu ve Belgin Taşdelen ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Belgin Daşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın minibüsün başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
Midilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandıMidilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandı
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltıHırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.