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Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:20 | Son Güncelleme

Kaza anı minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ramazan Bozkurt (40) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı 804. Sokak kavşağında Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ve Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Bozkurt, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda bulvarda seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı, minibüs şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

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