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Muğla'da yolcu otobüsünün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Otobüs kazasının yaşandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

5 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Yılmaz Alık yönetimindeki Bodrum-İstanbul seferini yapan Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrilmiş, 2 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.

Yolculardan Kamil Evren de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, otobüsünün devrilme anı kara yolu kenarındaki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde kaza anında işletmenin avlusundaki vatandaşlar, otobüs devrildikten sonra panik halinde yaralılara yardıma koşarken, bazı yolcuların da otobüsten kendi imkanlarıyla çıktığı anlaşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla trafik kazası

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