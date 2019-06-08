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Muğla'da Yörük göçü canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Muğla'da 12. Uluslararası Yörük Şenliği kapsamında Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla temsili göç gerçekleştirildi - Boğa, at, eşek, deve ve keçileriyle yürüyen Yörükler, birbirinden renkli kıyafetleriyle dikkati çekti

Muğla'da bu yıl on ikincisi düzenlenen Uluslararası Yörük Şenliği kapsamında Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen temsili göç renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Yörük Obaları Derneğince gerçekleştirilen etkinlikte Menteşe ilçesindeki Saburhane Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, Yörüklerin temsili göçüne başladı. Boğa, at, eşek, deve ve keçileriyle yürüyen Yörükler, birbirinden renkli kıyafetleriyle dikkati çekti.

Şenlik için Muğla'ya 60 il ve 6 ülkeden gelen ziyaretçiler göçü ve yöresel oyunları ilgiyle izledi. Dernek binasında sona eren temsili göçün ardından misafirler zaman zaman halk oyunlarına eşlik etmeye çalışarak eğlenceli zaman geçirdi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, yaptığı konuşmada, 12 yıldır düzenledikleri şenlikle Yörük kültürünü en iyi şekilde anlatmayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Akcan, Yörüklerin doğasına, atasına ve bayrağına sahip çıkan bir kültürden geldiğini vurguladı.

Şenlik kapsamında Yörük düğünü gerçekleştireceklerini de aktaran Akcan, düğün öncesi Yörük ateşi yakacaklarını ifade etti.

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Menteşe Muğla Uluslararası Yörük Şenliği Yörük Göçü

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