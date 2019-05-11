Muğla'da yüzmek için kanala giren kişi boğuldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yüzmek için kanala giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'ne arkadaşı ile günübirlik gezmeye giden Ali Demirtaş (27), yüzmek amacıyla Dalyan Kanalı'na girdi. Demirtaş'ın bir süre sonra suda çırpındığını fark eden arkadaşı ve çevredekiler, sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, dalgıçların katılımıyla kanalda arama yaptı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedi bulundu.

Demirtaş'ın cenazesi, otopsi için Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

