HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla’da zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişilik çete yakalandı

Muğla’da zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişilik çete yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 21:01 | Son Güncelleme

Muğla’da turist gibi ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişi, Datça’daki son işlerinde yakalandı.

Muğla’da turist gibi ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişi, Datça’daki son işlerinde yakalandı. Oldukça bakımlı ve şık giyimli kadın hırsızlar polisi bile şaşırtırken, yaşları kadar değişik suçlardan sabıkaları olan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, kendilerine tatile çıkmış zengin kişiler görünümü veren Ahmet S., Seren D. ve Bahriye G., gittikleri bölgelerde müşteri gibi girdikleri zincir marketlerde çıkışı da giriş kapısından yaparak ekonomik değeri büyük ancak taşıması basit olan çok miktarda eşya çalarak satmaya başladı. Marmaris’te zincir marketin bir şubesinden oldukça yüklü miktarda eşya alıp marketin giriş kapsından ödeme yapmadan çıkan hırsızlar, akşam saatlerinde Datça’ya geldi. Datça’da da yine bir zincir marketin şubesine müşteri gibi market arabası ile girip bol miktarda parasal değeri yüksek malzeme alıp üzerini kıyafetle örterek giriş kapısından çıkan grubu fark eden görevliler duruma müdahale etti. Yakalanacaklarını anlayınca marketin çıkış kapısında çaldıkları malzemeleri bırakan 2’si kadın 3 kişi kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgede arama yapan Datça polisi, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen 3 zanlıyı ilçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Şahısların kullandıkları araçta ise Marmaris’teki bir marketten öğlen saatlerinde çalınan çok miktarda ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlikleri tespit edilen şık giyimli kadınların yaşlarından daha fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespitiİzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespiti
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
Kahreden anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini gördü
Kahreden anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini gördü
3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri
3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara 3 tutuklama
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 3 tutuklama
Yalova'da tersanede patlama: Yaralı işçiler var
Yalova'da tersanede patlama: Yaralı işçiler var
İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespiti
İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespiti
Tsunami sırasında denizde olan balıkçı dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım
Tsunami sırasında denizde olan balıkçı dehşet anlarını anlattı
Tsunamiyi çekerken suda sürüklenen babaannesinin cansız bedenini gördü
Tsunamiyi çekerken suda sürüklenen babaannesinin cansız bedenini gördü
Bakan Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı: Şartlar çok elverişli
Bakan Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı: Şartlar çok elverişli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.