Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Muğla çevre yolunda Hüsnü Demirtaş yönetimindeki 48 KZ 235 plakalı otomobil, Hasan Kaya'nın kullandığı 48 EJ 799 plakalı minibüse arkadan çarptı. Demirtaş yönetimindeki otomobil daha sonra karşı yönden gelen Ferit Dalgıç idaresindeki 48 E 7944 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

- Mezar sularken devrilen ağacın altında kaldı

Yoldan çıkan beton mikseri de mezarlığın duvarını yıkıp ağaçlara çarparak durabildi. O sırada yakının mezarını sulayan Döndü Bulut ise devrilen ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekibi sevk edildi.

Kazada parçalanan otomobilin sürücüsü Hüsnü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikserinin şoförü Ferit Dalgıç ile devrilen ağacın altında kalan Döndü Bulut ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demirtaş'ın cesedi ise otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

