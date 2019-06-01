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Muğla'da zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

Muğla'da zincirleme trafik kazası

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Bodrum-Milas kara yolunda seyir halindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savruldu. Araç, önce aynı istikamette giden ve yolcusu bulunmayan bir otobüse, ardından bariyerlere çarparak durdu.

Duran bu araca çarpmamak için sürücüsünün durdurduğu bir başka otomobile de arkadan gelen diğer bir otomobil çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, bir süre kazanın şokunu yaşadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Uzun araç kuyruğu oluşan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Kaza Muğla trafik

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