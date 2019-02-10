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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şaban Eryılmaz yönetimindeki 35 AT 1156 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolunda aniden önüne çıkan köpeğe çarparak durdu.

Arkadan gelen Mustafa Gemalma idaresindeki 34 GM 9493 plakalı otomobil, Emrah Çallı yönetimindeki 48 FBB 96 plakalı otomobil ve Remzi Keskin'in kullandığı 48 EH 385 plakalı otomobil, 35 AT 1156 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan Gözde, Fatma, Engin, Ada Balım ile Alparslan Çallı yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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5 yaralı Muğla Ula zincirleme trafik kazası

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