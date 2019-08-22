HABER

Muğla'da ziraat arazisinde yangın: 2 dönüm arazi kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 23:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopterleri, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler ve 21 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 2 dönümlük ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandıKolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı
Elini makineye kaptıran işçi yaralandıElini makineye kaptıran işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.