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  3. Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda bulunan ve idari yargı süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Akbük Koyu'na gelen belediye ekipleri, dünden bu yana 4 kaçak yapının yıkımını tamamladı. 2 iş yeri de jandarma ekiplerinin gözetiminde sahipleri tarafından yıkıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda tespit ettikleri kaçak yapılarla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Geçen ay idari ve cezai işlemleri yapılan 15 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Bugün de 10 adet imara aykırı kaçak yapıların yıkımlarına başladık. Kaçak yapılardan 4'ünü ekiplerimiz yıktı. 2 vatandaşımız kaçak yapılarını kendileri yıktı. 3 yapıyla ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Orman arazisinde yer alan bir yapının mahkeme süreci ise devam ediyor."

Menteşe'nin doğal ve tarihi dokusunu, kent estetiğini imar kirliliği yaratarak bozacak kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirten Gümüş, kaçak yapıyla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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