Muğla’daki araç yoğunluğu havadan görüntülendi

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatillerini Muğla’da geçirmek için Türkiye’nin birçok ilinden yola çıkan sürücüler Bodrum, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Muğla Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca yaz sezonu boyunca tahsis edilen helikopter bayram süresince trafik, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu tacirlerine yönelik denetim yapacak. Ekiplerce bayram öncesi gerçekleştirilen trafik denetimde kuralları ihlal eden sürücüler, hava ekibinden yer ekiplerine bildirilerek gerekli cezai müeyyide uygulandı.

Yollarda yoğunluk

Türkiye’nin dört bir köşesinden bayram tatilini geçirmek için araçları ile gelen sürücüler özellikle Bodrum Torba girişi, Milas Söke girişi, Menteşe Denizli yol ayrımı, Sakartepe rampası, Marmaris girişi ve Köyceğiz girişinde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler ekipler tarafından kontrol noktalarında durdurularak hem bayramları kutlandı, hem de trafik kurallarını uymaları yönünde uyarıldı.

Vali tatilcilerin bayramını kutladı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas, Yatağan, Menteşe, Çetibeli ve Köyceğiz’deki polis kontrol noktalarına giderek Muğla’ya tatile gelen vatandaşların bayramını kutlarken, ‘Kemerin ses getirsin’ kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve Emniyet müdür vekili ile birlikte çocuklara bilgi verilirken değişik hediyeler verdi.