Muğla'daki darp ve cinsel saldırı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.
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