Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlerin de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanıklardan tanık ifadeleri ve dosyaya eklenen yeni deliller, dijital materyallerle ilgili savunmalarını aldı.
Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.
Sanıklardan bazıları, haklarındaki adli kontrol şartının ve mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını talep etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk haline devam kararı veren heyet, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.
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