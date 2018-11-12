Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik davada 11'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.
Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlendiği duruşmada sanıkların tanık ifadeleriyle ilgili savunmalarını aldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.
Sanıklardan bazıları, haklarındaki adli kontrol şartının ve mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme, tutuklu sanıklardan Mustafa Öner'in tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Aralık'a bıraktı.
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