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Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı oluşumuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledi.

Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
- FETÖ'nün darbe girişimi çatı dava Muğla

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