Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, 32 sanık çeşitli hapis cezalarınaçarptırıldı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunan bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütünü yönetmek ve örgüte üye olmak", suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 32 sanığa 8 yıl 9 ay ile 1 yıl 8 ay 18 gün arasında değişen hapis cezaları verdi, 6 sanığın tutukluluklarının devamına hükmetti.

Heyet, 4 sanığını beraatine karar verirken firari 5 sanığın dosyasını ayırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, 5 yurt ve 1 okulun da örgütün faaliyetlerine tahsis edildiği, sanıkların iyi niyetli üçüncü kişi olmaması nedeniyle bu kuruluşların müsaderesine karar verdi.

