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Muğla'daki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alınmış, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarılmıştı. Şüphelilerin polisleri "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları belirlenmişti.

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