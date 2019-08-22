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Muğla'daki izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehire görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehire görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan gözaltına alınan 15 kişi, salıverildi.

Muğla Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklanmasına rağmen izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 15 kişi, serbest bırakıldı.

Öte yandan, bu kişilerle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "polise mukavemet" suçlamalarından adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerin de bulunduğu gruptan 15 kişi, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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bodrum Emniyet izinsiz gösteri Muğla polis

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