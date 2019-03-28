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Muğla'daki kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

Arkadaşıyla bindiği motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Lise öğrencisi Aydoğan Varol için Ortakent - Yahşi Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene gencin ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine lise mezuniyet cübbesi ve kepi konulan lise öğrencisinin cenazesi Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur Canlı (19) yönetimindeki motosiklet dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devrilmiş, yola savrulan sürücü ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralanmıştı. Varol, Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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