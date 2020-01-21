Muğla'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı iki katına çıktı

Civelek, "Muğla'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 1 milyon 394 bin 436 kişi ziyaret etti. Önceki yıl ise bu sayı 690 bin 552 kişiydi. Genel olarak değerlendirdiğimizde ziyaretçi sayılarındaki artış iki katına çıktı." bilgisini verdi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgelerine gösterdiği rağbetin her geçen yıl arttığını belirten Civelek, Muğla'nın, bünyesindeki ören yerleri ve müzelerle ilgi odağı haline geldiğini vurguladı.

Vali Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın konaklama turizminin yanı sıra son yıllarda kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi.

Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor.

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da bir önceki seneye göre yaklaşık iki kat arttı.

Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına dikkati çeken Civelek, özellikle Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar ve çevresinde elde edilen buluntular, Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Euromos, Labranda ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

- En fazla Marmaris Müzesi ziyaret edildi

Civelek, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, "Kale Müze" olarak da bilenen Marmaris Kalesi'ndeki müzenin, geçen yıl da özellikle yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Marmaris Müzesi'ni geçen yıl 129 bin 469 kişinin ziyaret ettiğini belirten Civelek, burasının Türkiye'de en çok gelir getiren müzeler arasında yer aldığına, çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Civelek, "Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği ve Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından geçen senenin ikinci yarısında ziyarete açıldı. Bu müzeyi ise 48 bin 554 kişi ziyaret etti. Yine Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'ni 75 bin 223 kişi gezdi." ifadelerini kullandı.