Muğla'daki orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesinin sevk edildiği, söndürme çalışmalarının 520 personelle sürdürüldüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi yakınlarında saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Saat 15.23'te başlayan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesi sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları 520 personelle sürüyor.

Yangın sonrası Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale gerçekleştiriliyor.

Sabahın ilk ışıkları ile yeniden havadan müdahalenin başlayacağı kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alanın etkilendiği aktarıldı.

