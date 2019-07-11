Muğla'daki orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti.

Alınan bilgiye göre, 3. Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Bakan Pakdemirli, Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili Muğla Valisi Esengül Civelek'i telefonla arayarak bilgi aldı.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan bölgeye ekipler gönderilmesi talimatını veren Pakdemirli, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket eden Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek.

- 350 hektar alan yangından etkilendi

Dalaman'da Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 105 arazöz, 18 dozer ve 520 yangın söndürme işçisiyle de karadan müdahale edildi.