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Muğla'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına 13 helikopter, 50 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahaleler devam ediyor - Milas'ta zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı, alanda bulunan bazı oyma kovan evleri kullanılamaz hale geldi - Bodrum'daki yangın ise rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor - Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci: - "Milas ve Bodrum'daki yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyoruz. Bodrum'da şiddetli rüzgar 50-60 kilometre hızla esiyor, rüzgar bizi çok zorluyor"

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

- "Rüzgar bizi çok zorluyor"

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Söz konusu yangınlara 13 helikopter, 50 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda işçi ile ormana havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Demirci, "Milas ve Bodrum'daki yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyoruz. Bodrum'da şiddetli rüzgar 50-60 kilometre hızla esiyor, rüzgar bizi çok zorluyor." diye konuştu.

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bodrum Milas Muğla orman yangını

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