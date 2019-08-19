HABER

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Muğla'daki orman yangınlarının ilki, Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ormanlık alanın yanı sıra, bölgedeki büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazilerini de küle çevirdi. Yangına helikopterlerle havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale edildi.
İkinci orman yangını ise Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Bölgedeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda helikopter ve arazöz de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleler durdu, çalışmalar karadan sürdürüldü.
Bodrum'un Mumcular bölgesinde yangına 40 arazöz, 8 dozer, 10 su tankeri, orman işçileri ve itfaiye erleri ile gece boyunca müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havanın ağarmasıyla 9 helikopter de tekrar çalışmalarda kullanıldı. Akgedik Barajı mevkisi ormanlık alanındaki yangına ise sabah çalışmalarda kullanılan 2 helikopterle havadan; 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.
Her iki yangında da iyi niyet aramadıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Bodrum'daki yaklaşık 70 hektar, Milas'ta ise yaklaşık 30 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu kaydetti. Müdür Yardımcısı Çelik, yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altındaMuğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altındaMuğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altındaMuğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıSuriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Kavun yüklü kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralıKavun yüklü kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.