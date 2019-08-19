Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla'daki orman yangınlarının ilki, Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ormanlık alanın yanı sıra, bölgedeki büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazilerini de küle çevirdi. Yangına helikopterlerle havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale edildi.

İkinci orman yangını ise Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Bölgedeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda helikopter ve arazöz de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleler durdu, çalışmalar karadan sürdürüldü.

Bodrum'un Mumcular bölgesinde yangına 40 arazöz, 8 dozer, 10 su tankeri, orman işçileri ve itfaiye erleri ile gece boyunca müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havanın ağarmasıyla 9 helikopter de tekrar çalışmalarda kullanıldı. Akgedik Barajı mevkisi ormanlık alanındaki yangına ise sabah çalışmalarda kullanılan 2 helikopterle havadan; 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Her iki yangında da iyi niyet aramadıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Bodrum'daki yaklaşık 70 hektar, Milas'ta ise yaklaşık 30 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu kaydetti. Müdür Yardımcısı Çelik, yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi.