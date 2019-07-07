Muğla'daki silahlı kavga

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde M.A. ile Mert Can Ilgın (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ile Ilgın arasında bir süre boğuşma yaşandı. M.A, Ilgın'ı tabancayla göğsünden tek el ateş ederek ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Ilgın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Plaka Tanıma Sistemi'nin de yardımıyla ilçe çıkışında suç aletiyle kısa sürede yakalandı.

Zanlı M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

