HABER

Muğla'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:27 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta iki kişinin yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.Ç’nin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, B.Ç’yi havalimanında gözaltına aldı.

H.N.U, O.P. ve H.A. da ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların ikametgahları, araçları ve üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ve 10 el telsizi ele geçirildi.

Öte yandan, yaralanan biri ağır iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısıKızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısı
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıpAraç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum kavga Muğla polis silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 milyon TL'nin sahibi belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Düğün günü büyük acı!

Düğün günü büyük acı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.