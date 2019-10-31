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Muğla'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde önceki gün bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, önceki gün bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde, Riyad Reşat Özkan'ın (26) hayatını kaybettiği silahlı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit eden ekipler, şüphelilerin Afyonkarahisar'a kaçtığını tespit etti.

Şüpheliler Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A. ile bu kişilere otomobil kiralayan T.S, Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fethiye'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat ve Metehan Kutalmış A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'de 28 Ekim'de kan davası nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ileri sürülen Riyad Reşat Özkan (26) hayatını kaybetmişti.

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Fethiye Muğla silahlı saldırı tutuklama

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