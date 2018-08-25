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Muğla'daki tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.

Muğla'daki tatilciler dönüş yolunda

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilciler akın etti. Son 2 yıldır bayram tatillerinde turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 5 milyon yerli turist geldiği belirtildi. Yabancı turistle birlikte sayı daha da arttı. Kurban Bayramı tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Marmaris Karayolu Sakar Geçidi'nde 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler ise yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.
Muğla il genelinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 907 polisin görev yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'daki tatilciler dönüş yolundaMuğla'daki tatilciler dönüş yolundaMuğla'daki tatilciler dönüş yolundaMuğla'daki tatilciler dönüş yolunda

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