Muğla'daki Thomas Cook müşterileri ülkelerine döndü

Muğla'dan İngiltere'ye gönderilen turistlerin tatillerini 6 Ekim itibarıyla tamamladığını belirten Tugay, "Turistler tatillerini tamamladı. Eksik tatil yapan olmadı. İflası hiçbir şekilde hissetmediler. Tatillerini tamamlayan turistleri İngiltere'ye gönderdik. Tatilde mağdur edilen kimse olmadı. Havaalanlarına da transferleri en güzel şekilde gerçekleştirildi. Dalaman Havalimanı'ndan 20 bin, Bodrum-Milas Havalimanı'ndan ise 2 bin 70 kişi ülkelerine döndü." şeklinde konuştu.

Böylece toplamda 20 bini Dalaman Havalimanı'ndan, 2 bin 70'i Bodrum-Milas Havalimanı'ndan olmak üzere 22 bin 70 turist uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Thomas Cook'un İngiltere’de iflas etmesinden dolayı en büyük yarayı Marmaris ve çevresinin aldığını, bu durumdan en çok kendilerinin etkilendiğini dile getirdi.

Thomas Cook'un Marmaris ve çevresine 460 bin turist getirdiğini ifade eden Bülbüloğlu, "Bu açık zor kapanır gibi geliyor ama Türkiye, Akdeniz’de çok önemli oyuncu. Biz de dünya deviyiz. 23 Eylül'den itibaren bölgemizde otellerde kalan turistler tatillerini tamamladılar. Hepsi de planladıkları gibi tatillerini gerçekleştirdi. 6 Ekim itibarıyla da sorunsuz şekilde hepsi ülkesine döndü. Hiçbirine otelciler ve Türkiye olarak sıkıntı yaşatmadık." şeklinde konuştu.

- "Üyelerimizin göstermiş oldukları misafirperverlik ve sağduyu dikkati çekicidir"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook şirketinin iflası sonrası üyelerinin sağduyuyla hareket ettiğine dikkati çekti.