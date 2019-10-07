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Muğla'daki Thomas Cook müşterileri ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Tatil için kente gelen 22 bin 70 turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından ülkelerine gönderildi - İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay: - "Turistler tatillerini tamamladılar. Eksik tatil yapan olmadı. İflası hiçbir şekilde hissetmediler" - TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu: - "6 Ekim itibarıyla sorunsuz şekilde hepsi ülkesine döndü. Hiçbirine otelciler ve Türkiye olarak sıkıntı yaşatmadık"

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından tatillerini Muğla'da geçiren turistlerin tamamının Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İflasın açıklanmasının ardından kentteki tatillerini tamamlamaları beklenen İngiliz turistlerden oluşan son kafile de dün akşam itibarıyla ülkelerine uğurlandı.

Böylece toplamda 20 bini Dalaman Havalimanı'ndan, 2 bin 70'i Bodrum-Milas Havalimanı'ndan olmak üzere 22 bin 70 turist uçaklarla ülkelerine gönderildi.

- "İflası hiçbir şekilde hissetmediler"

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere operasyonlarını 23 Eylül itibarıyla durdurma kararı alan turizm firması Thomas Cook'un misafirlerinin 24 Eylül'den itibaren güvenli şekilde ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Muğla'dan İngiltere'ye gönderilen turistlerin tatillerini 6 Ekim itibarıyla tamamladığını belirten Tugay, "Turistler tatillerini tamamladı. Eksik tatil yapan olmadı. İflası hiçbir şekilde hissetmediler. Tatillerini tamamlayan turistleri İngiltere'ye gönderdik. Tatilde mağdur edilen kimse olmadı. Havaalanlarına da transferleri en güzel şekilde gerçekleştirildi. Dalaman Havalimanı'ndan 20 bin, Bodrum-Milas Havalimanı'ndan ise 2 bin 70 kişi ülkelerine döndü." şeklinde konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Thomas Cook'un İngiltere’de iflas etmesinden dolayı en büyük yarayı Marmaris ve çevresinin aldığını, bu durumdan en çok kendilerinin etkilendiğini dile getirdi.

Thomas Cook'un Marmaris ve çevresine 460 bin turist getirdiğini ifade eden Bülbüloğlu, "Bu açık zor kapanır gibi geliyor ama Türkiye, Akdeniz’de çok önemli oyuncu. Biz de dünya deviyiz. 23 Eylül'den itibaren bölgemizde otellerde kalan turistler tatillerini tamamladılar. Hepsi de planladıkları gibi tatillerini gerçekleştirdi. 6 Ekim itibarıyla da sorunsuz şekilde hepsi ülkesine döndü. Hiçbirine otelciler ve Türkiye olarak sıkıntı yaşatmadık." şeklinde konuştu.

- "Üyelerimizin göstermiş oldukları misafirperverlik ve sağduyu dikkati çekicidir"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook şirketinin iflası sonrası üyelerinin sağduyuyla hareket ettiğine dikkati çekti.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin yaşanan bu üzücü hadisede göstermiş oldukları misafirperverlik ve sağduyu dikkati çekicidir. 6 Ekim itibarıyla ilçemizde konaklayan İngiliz misafirlerimizin en son kafilesi de hiçbir sorun yaşamadan ülkelerine dönmüştür. Bu süreçte, Türk misafirperverliğine yakışır biçimde ilçemizde konaklayan misafirlerimizi ağırlayan, bu üzücü hadiseden etkilenmemeleri için yoğun çaba gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek kredi paketinin zarar gören işletmelerimiz için bu sıkıntılı döneme bir nebze de olsa destek olacağını umuyoruz."

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bodrum Dalaman Fethiye iflas ingiltere Marmaris Muğla Thomas Cook uçak

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