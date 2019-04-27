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Muğla'daki toplu arı ölümlerinin sebebi tarım ilacıymış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:51 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde, 103 kovandaki arıların tamamının şerbette bulunan tarım ilacından öldüğü tespit edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan toplu arı ölümlerinin şerbette bulunan tarım ilacından kaynakladığı bildirildi.

Karahayıt Mahallesi Sivri Kaya mevkisinde Mehmet Ali Çoban'a ait 103 kovandaki arı ölümleriyle ilgili alınan numuneler, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde incelendi. Çıkan rapora göre, şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısıyla mücadelede kullanılan tarım ilacı tespit edildi.

Arıcı Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu arı ölümlerinden dolayı 50 bin liralık zararı olduğunu dile getirdi. Arı ölümlerinden bölgedeki arıcıların da tedirgin olduğunu aktaran Çoban, şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce 450 kovanımın bulunduğu arazide muhafaza ettiğim şeker şerbetinden 103 kovana şerbet verdim. Şerbetim bittiği için diğer kovanlara şerbet verememiştim. Ertesi günü arılarımın toplu bir şekilde telef olduğunu fark ettim. Sadece şeker şerbeti verdiğim kovanlarım zarar gördü. Numune sonuçları, olayın zehirlenme olduğunu kanıtladı. Şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısında kullanılan tarım ilacı tespit edildi. Arazide muhafaza ettiğim şerbet tankına zehir konulmuş."

Arıların güvenliğinden endişe duyduğunu ifade eden Çoban, söz konusu olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi. Çoban, arılarının bulunduğu bölgeye foto kapanla önlem almayı planladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
arıcılık Milas Muğla toplu arı ölümü

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