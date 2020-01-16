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  4. Muğla’daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü

Muğla’daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Denizli’nin Kale ilçesindeki itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangının ardından iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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