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Muğla’daki yangına 10 helikopterle müdahale sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, 10 helikopterle havadan müdahale ediliyor.Ortaca’nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve daha sonra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden aktif hale geldi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, 10 helikopterle havadan müdahale ediliyor.
Ortaca’nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve daha sonra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden aktif hale geldi. Sarp arazide geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi.
Sabah günün ağarmasıyla birlikte ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter ile başlayan müdahalelere daha sonra İzmir, Denizli ve Antalya’dan 5 helikopter takviyesi daha geldi. Yangına 10 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yerleşim alanlarını herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığı yangında, geniş bir arazinin zarar gördüğü belirtildi.

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