HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla’daki yangına İHA’lı, çıkarma gemili müdahale

Muğla’daki yangına İHA’lı, çıkarma gemili müdahale

07.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da önceki gün çıkan yangının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü.

Muğla’da önceki gün çıkan yangının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.
Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü. Alevlerin yayılmasını engellemek için zamana karşı verilen yarışın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi. Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemileri girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile bölgeye sevk edildi.
Bu sırada TCG Kaş karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Yangınla mücadelede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İHA’lar da kesintisiz görüntü sağlayarak destek verdi. Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan yere denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Bu dükkana ilk kez giren şaşkına dönüyorBu dükkana ilk kez giren şaşkına dönüyor
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Yangına giden itfaiye aracıyla servis minibüsü çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti

İtfaiye aracıyla servis minibüsü çarpıştı

Düzce'de meteor heyecanı: Bulduğumuz yerden dumanlar çıkıyordu!

Düzce'de meteor heyecanı: Bulduğumuz yerden dumanlar çıkıyordu!

İbrahim Zarap kimdir? Samsun’da eşini canice döven İbrahim Zarap tutuklandı mı?

İbrahim Zarap kimdir?

Askere giden oğlundan devraldı, 14 yıldır oto lastikçilik yapıyor

2 çocuk annesi oto lastikçi ustası görenleri şaşırtıyor

İstanbul Valiliği: 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği'nden 'normalleşme' açıklaması

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yunan mayın tarama gemisi Ege'ye gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.