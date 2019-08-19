Muğla’daki yangınlarda sabotaj ihtimali

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen orman yangınında 120 hektarlık alan küle döndü. Yangının yeni görüntüleri ise yürekleri sızlattı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yangında kasıt olduğunu, yangına sebep olanların bir an önce bulunması gerektiğini açıkladı. Dün sabah saatlerinde Milas’ın Akgedik Barajı Cehennem deresinde başlayan yangın 28 saattir söndürülmeye çalışılırken Bodrum’un Mumcular mahallesindeki yangın ise 19 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. 13 helikopter, 65 arazöz, 20 su tankeri, 10 dozer, 400 Orman işçisi ve personeli, 250 itfaiye eri, çok sayıda vatandaş yangına müdahale etti. Gece boyu devam eden her iki yangına sabah saatlerinde tekrar havalanan helikopterlerle söndürülmeye çalışıldı. Bodrum’daki yangın kısmen kontrol altına alındı. Milas’daki yangın ise halen devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve ilçelerinden gelen çok sayıda arazöz Bodrum’daki yangın kontrol altına alınınca İzmir’de devam eden yangına gönderildi. Milas’ın Cehennem deresinde bulunan tepelerdeki yangınlar söndürülürken kanyon içerisinde yangının devam ettiği öğrenildi.

Havadan soğutma çalışmaları devam ediyor

Bodrum’un Mumcuar mahallesindeki 70 hektarlık alanın kül olduğu yangın sonrasına Havadan 3 helikopter karadan ise 20 arazöz, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, Milas Cehennem dersinde devam eden yangına ise 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İzmir’deki yangına gittiler

Aydın, Denizli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya, Kütahya ve birçok ilden gelen arazözler Milas ve Bodrum’da ki yangına müdahale ettikten sonra İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerindeki yangına müdahale için yola çıktı. 8 helikopterde İzmir’deki devam eden yangına gönderildi.

Sabotaj ihtimali var

Bodrum Mumcular mahallesinde ve Milas’ın Akgedik barajında çıkan orman yangınının başladığı saatlerde Milas’ın Beçin mahallesinde de bir anda başlayan orman yangını sabotaj ihtimalini arttırdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik’de sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi. Rüzgarlı bir havada çıkan orman yangınları akıllara soru işareti bıraktı. Milas’ın Beçin mahallesindeki orman yangını ise yangın helikopteri pilotunun fark etmesi sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü.