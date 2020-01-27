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Muğla'dan deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Muğla'dan deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

(AA) - Muğla'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 9 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Muğla'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe, Bodrum, Milas, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde vatandaşlar tarafından 9 tır yardım malzemesi toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile yetkililer, yardım malzemelerinin yüklendiği tırların bulunduğu Muğla Sosyo-kültürel alandan bir araya geldi.

Gürün, burada yaptığı açıklamada, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin herkesi üzüntüye boğduğunu söyledi.

Kendilerinin de ilk andan itibaren tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek AFAD'dan haber beklediklerini belirten Gürün, "Bölgede yeterli sayıda ekip ve ekipman olduğu için bize ihtiyaç duyulmadı. Özellikle bölgede görev yapan canla başla kurtarma çalışmalarında mücadele veren ekipleri kutluyorum." dedi.

Vatandaşlar tarafından belediyelere ulaştırılan gıda, ısınma ve giyeceklerden oluşan yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini belirten Gürün, vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından tırlar deprem bölgesine uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Elazığ Muğla TIR yardım

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