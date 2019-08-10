Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da oturan ve 19'uncu yüzyılda Afrika'dan Anadolu'ya gelen Afro-Türkler'in sayıları yaklaşık 3 bini buluyor. Afro-Türkler, Anadolu'nun zengin geçmişinden bugüne göz kırpıyor.

Afrika'dan 19'uncu yüzyıldan itibaren tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere Anadolu'ya getirilen siyahi göçmenlerin torunları, yaşamlarını Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde sürdürüyor. Muğlalı Afro-Türkler olarak anılan bu kişiler, Türkler gibi Melek, Ayşe, Salih ve Gürkan gibi isimleri tercih ediyor. Dalaman Belediyesi'ne ait çay bahçesinde garson olarak çalışan, her ikisi de evli ve 2'şer çocuk annesi Ayşe Karakuş (48) ile Melek Dinç Özden (47) Türkiye'de yaşamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

PASAPORTUNU SAHTE SANDILAR, GÖZALTINA ALINDI

Melek Dinç Özden, müşterilerin kendisini el sallayarak yanına çağırdığını belirterek, "Türkçe konuştuğum zaman çok şaşırıyorlar. Ancak, ben doğma büyüme Muğlalıyım. Geçmişimi asla inkar etmiyorum. Ancak Türk'üm ve memleketim Muğla. Siyahi olmanın zorlukları da oluyor. Antalya Havalimanı'nda başıma talihsiz bir olay geldi. Almanya'ya gitmek için pasaportumu kontrol eden görevli bir anda, 'Bunlar sahte' diyerek yüzüme fırlattı. Polis ekiplerince gözaltına alındım. Yapılan incelemelerin ardından pasaportun gerçek olduğu anlaşıldı. Benden defalarca özür dilediler" dedi.

'TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM'

Ayşe Karakuş ise, "Burada doğup büyüdüm. Hiçbir zorluk yaşamıyorum. Akrabalarım yanıma geldiği zaman merak edip, soruyorlar. Amcamın oğlu, teyzemin kızı olduklarını söylüyorum. Türkçe de konuşunca şaşkınlıkları daha da artıyor. Türkiye'de yaşamaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

'TÜRK'ÜM DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM'

Ortaca'da 'Gorki' lakabıyla tanınan kafeterya işletmecisi Gürkan Gargın (42), "Ben Türk'üm dediğim zaman insanlar, şaşırıyor. Başımdan geçen ilginç bir anım var. Şahitlik yapmak için mahkemeye çıktım. İçeri girince 'Merhaba' dedim. Hakim Bey, 'Şuna bakar mısınız ne güzel Türkçe konuşuyor' diyerek güldü. Heyecanla, 'Türk'üm doğruyum, çalışkanım' dedim. Salonda bulunanların hoşuna gitti" dedi.

Evli ve 7 çocuk annesi Ayşe Yavuz da (80), "Annemin babasının ismi Abdülaziz. Ben de bir oğluma bu ismi koydum" dedi.

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