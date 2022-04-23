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Muğlalı aşçının cesedi denizde bulunmuştu! Cinayet itirafı geldi... Bıçaklayıp denize atmış

23.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 38 yaşındaki Fırat Koç'un cesedi denizde bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Koç'un 31 yaşındaki Ömer Şen tarafından husumet nedeniyle dövülüp, bıçaklandığı sonrasında da denize atıldığı ortaya çıktı. Şen, Konya'da jandarmaya teslim oldu.

Muğlalı aşçının cesedi denizde bulunmuştu! Cinayet itirafı geldi... Bıçaklayıp denize atmış

Muğla'nın Datça ilçesinde Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirlendi.

Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Fırat Koç'un 20 gündür ise evine gitmediği ortaya çıktı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen, Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim oldu.

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(İHA)

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Muğla
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