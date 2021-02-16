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Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

16.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan “İkamet Edilen ve Nüfusa Kayıtlı Olunan Yere Göre Nüfus Verileri” kapsamında, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Muğla’da 31 bin 183 İstanbullu ikamet ediyor. 32 bin 289 Muğlalı da İzmir’de yaşıyor 32 bin 289 Muğlalı İzmir’de ikamet ediyor. Muğla nüfusuna kayıtlı toplam 668 bin 357 kişinin 112 bin 387’si diğer illerde ikamet ediyor.

Muğla nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Muğlalının yaşadığı il 32 bin 289 kişi ile İzmir oldu.

İzmir’i sırasıyla 15 bin 547 kişi ile İstanbul, 14 bin 027 kişi ile Antalya, 11 bin 774 kişi ile Aydın ve 6 bin 949 kişi ile Ankara izledi. Muğlalıların en az bulunduğu iller ise 27 kişi ile Kilis, 32 kişi ile Ardahan ve 44 kişi ile Bayburt.

MUĞLA'DA 31 BİN 183 İSTANBULLU İKAMET EDİYOR

Muğla’da diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 425 bin 189 kişi ikamet ediyor. Muğla’da ikamet edip diğer illerin nüfusuna kayıtlı olanlar incelendiğinde 31 bin 183 kişi ile en fazla İstanbulluların ikamet ettiği ve İstanbulluları 29 bin 466 kişi Aydın, 20 bin 302 kişi ile Denizli, 16 bin 916 kişi ile İzmirli ve 14 bin 188 Vanlının izliyor.

Muğla’da 322 kişi ile en az Hakkarililer ikamet ederken, Hakkarilileri 729 Yalovalı ve 950 Bayburtlu izliyor.

(İHA)

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