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Muğlalılar sandığa koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

 MUĞLA il genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 726 bin 123 seçmen, 2 bin 386 sandıkta oy kullanıyor.

Muğlalılar sandığa koştu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA il genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 726 bin 123 seçmen, 2 bin 386 sandıkta oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi, oy kullanmak için sandığa gitti.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Halk, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri, minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Yaşları 65- 106 arasında değişen 25 huzurevi sakini, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüme zorluğu yaşayan Sevdike Kılınç'ı (73), oy kullanacağı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne evinden ambulansla getirdi. Görevliler tarafından tekerlekli sandalye ile ikinci kata çıkarılan Kılınç, oyunu kullandı. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan ve yatalak olan 14 kişi de getirilen seyyar oy sandıklarında oylarını kullandı.
VALİ CİVELEK DE OYUNU KULLANDI
Muğla Valisi Esengül Civelek ise, oyunu Menteşe Kocamustafendi İlkokulu 1240 nolu sandıkta kullandı. Vali Civelek, "Sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işlemleri herhangi bir sorun yaşanmadan devam ediyor. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
EN FAZLA SEÇMEN BODRUM, EN AZ SEÇMEN KAVAKLIDERE'DE
Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 129 bin 104 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, 395 sandık kuruldu. 31 sandık ve 8 bin 432 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısıyla dikkat çekti.

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Muğlalılar sandığa koştuMuğlalılar sandığa koştuMuğlalılar sandığa koştuMuğlalılar sandığa koştu

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