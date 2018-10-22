Muğla'nın 2050'ye kadar içme suyu sorunu çözülüyor

Projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanıp 2019 yılı yatırım programına teklif edileceğini anlatan Balta, "Programa alınmasının ardından 4 yıllık sürede bu proje hayata geçecek. Şuan da proje için sondaj çalışmalarımız yapılıyor. Bu çalışmalar bu hafta tamamlanacak. Muğla'nın içme suyu problemini kısa vadede çözmüş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımın içerisinde 92 kilometre isale hattı, 12 kilometre tünel, arıtma tesisi, 4 regülatör bulunduğunu belirten Balta, "Proje hayata geçtiğinde Muğla'nın 2050'yılına kadar içme suyu problemi çözülmüş olacak. Projeyle 172 bin kişinin içme suyu ihtiyacı da karşılanmış olacak." dedi.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla İçme Suyu Projesinin 290 milyon bedelli bir yatırım olduğunu söyledi.

Sandras Dağında yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, firma çalışanlarından bilgi aldı.

Proje kapsamında il merkezine su temin eden mevcut kaynaklara ilaveten Sandras-Çövenni kaynaklarından alınacak içme suyu için sondaj çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Muğla İçme Suyu Projesi ile kentin 2050 yılına kadarki su ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Muğla'nın içme suyu probleminin yıllardan beri büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

2004 yılından beri bu hayalin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ettiklerine işaret eden Gökcan, "Biz Sandras suyu ile Muğla halkını buluşturacağız. Şuan proje hazırlanıyor ve sondaj çalışmaları yapılıyor. İnşallah en kısa sürede de bu hayalimiz gerçek olacak." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise projeyi yerinde inceleyip çok gururlandıklarını ifade etti.

Suyun hayatla eş değer olduğunu vurgulayan Demir, Muğla'nın ciddi anlamda su sıkıntısı ve ihtiyacı olduğunu, projenin bölgesel anlamda çözüm olacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise Muğla'nın ülkede en fazla yağış alan illerden olduğunu söyledi.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında su kesintileri yaşandığını belirten Mete, "Bu projeyle inşallah artık hiçbir dönemde su kesintisi yaşanmayacak. Özellikle DSİ'nin bunu yüklenmiş olması ve şehir şebeke hattına kadar getiriyor olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Bu vesileyle belediyemizde özellikle kayıp kaçak konusunda kendi üstüne düşen görevi yaparsa üretilen suyun vatandaşlara ulaşmasında Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan olma özelliğimizi de inşallah yitiririz." şeklinde konuştu.

Daha sonra sondaj çalışması yürüten firma yetkilileri, çalışmalar hakkında sunum yaptı.

