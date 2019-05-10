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Muğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın en önemli oksijen depolarından Bayır Mahallesi'ndeki orman alanına, çevrede bulunan fabrikalardan getirildiği ileri sürülen mermer atıkları döküldü.

Muğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettiler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın en önemli oksijen depolarından Bayır Mahallesi'ndeki orman alanına, çevrede bulunan fabrikalardan getirildiği ileri sürülen mermer atıkları döküldü. Yemyeşil alanları beyaza çevirenlerin yakalanması için fotokapan kuruldu. Mermer atığı dökülen yerlerin tekrar eski haline getirilmesi için de çalışma başlatıldı.
Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde çam ormanlarının bulunduğu bölgelere mermer atığı döküldüğü tespit edildi. Yemyeşil alanları beyaza bürüyenlerin tespit edilmesi için birçok noktaya fotokapan kuruldu. Mermer atıklarıyla orman vasfını yitirmek üzere olan alanların tekrar yeşillendirilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.
Bölgede incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, mermer fabrikalarının atıklarını bırakabileceği izinli yerler olduğunu belirtilerek, "Daha yakın olduğu için buraya bırakmışlar. Kimlerin döktüğünü tespit edeceğiz. Bundan sonra dökenleri de fotokapanla yakalayacağız. İşgal ve izinsiz faydalanmadan mahkemeye vereceğiz. Kanunlara göre yaptıkları suç. Rehabilitasyon yapılan alanlara, köylüye gelir getirecek olan ceviz, badem ve antepfıstığı gibi ağaçlar dikiliyor. Yine yol kenarlarına da yangına karşı dayanıklı fidanlar dikilecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettilerMuğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettilerMuğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettilerMuğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettiler

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