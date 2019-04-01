Muğla'nın bağımsız adayı Saatcı: 20 bin oyum boşa gitti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak giren ve resmi olmayan sonuçlara göre, 158 bin 334 oy alarak, seçimi CHP ve AK Parti adayının ardından üçüncü sırada tamamlayan Behçet Saatcı, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Saatcı, "Bir önemli konu BTP'nin yaklaşık 18 bin oy alması. Seçmenimiz pusulada yanlışlıkla benim yerime bu partiye oy verdi. Diğer bağımsız büyükşehir adayına da 2 bin oyum gitti. 20 bin boşa giden oyum oldu" dedi.

Muğla'da, 2 bin 386 sandıkta, 626 bin 766 seçmen oy kullanırken, 603 bin 367 oy geçerli sayıldı. 'Millet ittifakı'nın adayı CHP'li Osman Gürün, oyların yüzde 36,03'lük bölümü olan 217 bin 270'ini aldı. Sandıktan 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Nil Hıdır'a 171 bin 455, bağımsız aday Behçet Saatcı'ya ise 158 bin 334 oy çıktı. DP'nin adayı Mehmet Kocadon 22 bin 973, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) adayı Halil Birinci de 18 bin 736 oy aldı. Bağımsız olarak seçime giren Behçet Saatcı, yüzde 26,24'lük oy oranıyla dikkat çekti. Büyükşehir yarışında dikkat çeken bir gelişme de BTP'nin yüzde 3 oy alması oldu. Ülke genelinde 167 bin oyu bulunan BTP'ye, Muğla'dan yaklaşık 18 bin oy çıktı.

'YANLIŞLIKLA BENİM YERİME BU PARTİYE OY VERİLDİ'

Bağımsız aday Behçet Saatcı, seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bireysel hak ve özgürlük anlamında anayasaya kesinlikle çok ters bir oy pusulasıyla kenarda köşede bir bağımsız aday olarak yer aldık. Böyle adaletsiz bir seçmen pusulası olmamalıydı. Diğer adaylara ne ayırıyorsan isterse 100 bağımsız da olsa aynı ölçüde eşit santimetrekarede yer ayırmak mecburiyetindesin. Muğla'da bağımsız olarak girdiğim seçimde halkımın desteğiyle iyi bir oy oranına sahip oldum. Seçime son 8 gün kala CHP Genel Merkezi'nden gelen üst düzey partililer, Muğla'da yakışıksız propaganda yaptılar. Başka bir önemli konu ise BTP'nin yaklaşık 18 bin oy alması. Seçmenimiz pusulada yanlışlıkla benim yerime bu partiye oy verdi. Diğer bağımsız büyükşehir adayına da 2 bin oyum gitti. 20 bin boşa giden oyum oldu. Ülke genelindeki sonuçlara baktığımız zaman iktidar partisinin bundan ders çıkarması gerekiyor" diye konuştu.

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